Склад с пиломатериалами сгорел в Шахтах

В Шахтах сгорел древесный склад, расположенный на улице Илюшина, 9А. С огнем, охватившим все помещение площадью 1600 квадратных метров, боролись больше двух с половиной часов.Пожар начался во втором часу ночи 4 сентября и быстро заполонил все помещение. На место прибыли 54 спасатели на 17-ти спецмашинах. Около двух часов ночи был объявлен повышенный ранг сложности возгорания. Локализовать пламя удалось только спустя практически час, а полностью потушить – спустя полтора часа. Склад за это время выгорел дотла.Ростовская область в огне уже третьи сутки. Природные пожары потушены в трех районах, но ситуация все еще сложная в Тарасовском районе, в частности, в хуторах Дубы и Сады. Там леса горят на площади 900 гектаров. С огнем в муниципалитете борются более 400 спасателей на 177 спецмашинах, в том числе семи воздушных суднах.Полностью ликвидирован около четырех часов утра пожар под станицей Старочеркасской в Аксайском районе. Площадь его составила три гектара.