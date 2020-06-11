Крупный пожар на поле в Миллерово удалось потушить

В Ростовской области ликвидировали крупный пожар на поле. На тушение ушло порядка четырёх часов.Около 13 часов на пульт пожарной охраны поступило сообщение о ЧП в районе Миллерово. К моменту прибытия спасателей пламенем была охвачена территория площадью к 200 квадратных метров. Горела шелуха подсолнечника. Огонь быстро распространялся и через полтара часа горело уже 800 квадратов поля. Дым заволок близлежащие районы, из-за резко снизилась видимость.Чтобы не допустить дальнейшего распространения огня, спасатели перекопали почву. Открытое горение ликвидировали, но потом шелуха ещё долго тлела. Полностью устранить пожар удалось только около 17 часов.