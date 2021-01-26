Координатора штаба Алексея Навального доставили в Ростовский областной суд

Ростовский областной суд рассмотрит апелляционную жалобу координатора штаба Алексея Навального. Ксения Середкина подала ходатайство на решение Ленинского районного суда города Ростова об административном аресте сроком на 8 суток.Утром 28 января Середкину доставили в облсуд. Туда же прибыл и защитник активистки. В ближайшее время состоится суд над координатором.Напомним, девушка задержали накануне акции в поддержку Алексея Навального. Кировским районным судом Ростова-на-Дону ее арестовали на трое суток. Однако как только Ксения вышла из спецприемника, ее увезли в неизвестном направлении. Позже стало известно, что Середкину увезли уже в Ленинский суд города.Вечером 25 января Ксению арестовали на 8 суток по статье 19.3 КоАП «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции, военнослужащего, сотрудника органов федеральной службы безопасности, сотрудника органов государственной охраны, сотрудника органов». Сейчас она пытается оспорить это решение в областном суде.Добавим, что Середкина имеет несовершеннолетнего ребенка.