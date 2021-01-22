В Ленинском суде идет заседание по делу координатора ростовского штаба Навального

В Ленинском суде Ростова-на-Дону идет слушаение по делу координатора ростовского штаба Навального. Ксении Середкиной вменяют статью «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции, военнослужащего, сотрудника органов федеральной службы безопасности, сотрудника органов государственной охраны, сотрудника органов».По словам адвоката Ксении Середкиной, ее защитником на суде выступает Иван Бондаренко. Если суд признает Середкину виновной, ей грозят штраф или административный арест.Ксения была задержана 22 января в хостеле, где остановилась накануне акции в поддержку Навального. Ее доставили в суд, где наложили административный арест сроком на трое суток. В момент, когда ее должны были выпустить из спецприемника, Ксении там не оказалось. Сотрудники спецприемника на улице Береговой, 25 сообщили, что она воспользовалась другим выходом на улице Нижнедонской. Девушка до сих пор так и не вышла на связь.