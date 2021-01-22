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Координатора штаба Навального Ксению Середкину выпустили из спецприемника

Координатора штаба Навального Ксению Середкину выпустили из спецприемника
Координатора ростовского штаба Навального выпустили из спецприемника. Ксения Середкина находилась под арестом трое суток. Девушка вышла из режимного учреждения в переулке Семашко 25 января около 14 часов.

Один из сотрудников спецприемника сообщил DonDay.ru, что Ксению выпустили. Однако коллеги активистки не смогли встретиться с ней, хотя ждали у входа в учреждение около часа. Мобильный телефон Середкиной недоступен, поэтому никто не знает, где она сейчас находится. По информации работника спецприемника, Ксения вышла через другой выход.

Активистку задержали днем 22 января в ее номере хостела, за сутки до проведения акции в поддержку Навального. В тот же день суд назначил Ксении административный арест сроком на трое суток. Вместе с Середкиной задержали еще одну сотрудницу штаба Навального - Валерию Дзбоеву. Ей суд дал 10 суток административного ареста.

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