Координатора штаба Навального Ксению Середкину выпустили из спецприемника
Координатора ростовского штаба Навального выпустили из спецприемника. Ксения Середкина находилась под арестом трое суток. Девушка вышла из режимного учреждения в переулке Семашко 25 января около 14 часов.
Один из сотрудников спецприемника сообщил DonDay.ru, что Ксению выпустили. Однако коллеги активистки не смогли встретиться с ней, хотя ждали у входа в учреждение около часа. Мобильный телефон Середкиной недоступен, поэтому никто не знает, где она сейчас находится. По информации работника спецприемника, Ксения вышла через другой выход.
Активистку задержали днем 22 января в ее номере хостела, за сутки до проведения акции в поддержку Навального. В тот же день суд назначил Ксении административный арест сроком на трое суток. Вместе с Середкиной задержали еще одну сотрудницу штаба Навального - Валерию Дзбоеву. Ей суд дал 10 суток административного ареста.