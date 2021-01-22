Ленинский суд Ростова на 8 суток арестовал координатора штаба Навального

Ксению Середкину, координатора штаба Навального в Ростове, приговорили к 8 суткам ареста. Ленинский суд Ростова-на-Дону вынес решение 25 января.По словам адвоката девушки Дмитрия Петрова, Середкиной вменяли статью 19.3 КоАП «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции, военнослужащего, сотрудника органов федеральной службы безопасности, сотрудника органов государственной охраны, сотрудника органов». Судья назначил девушке 8 суток ареста. Скорее всего, Середкину отправят в тот же спецприемник, где она отбывала прошлый арест.Ксению Середкину задержали в хостеле 22 января. Вместе с ней была задержана и другая сотрудница штаба - Валерия Дзбоева. Ее суд арестовал на 10 суток. Координатору штаба дали всего три. Однако как только она вышла из спецприемника, ее снова увезли в суд.