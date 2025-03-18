Ростовский облсуд оставил в силе приговор по делу о пожаре на Театральном спуске

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Осужденный по делу о пожаре на Театральном спуске не смог обжаловать приговор. Решение вынесли 11 марта. Об этом пишет издание DonDay.Начальнику Восточного РЭС филиала АО «Донэнерго» «Ростовские городские электрические сети» Павлу Трунову оставили в силе наказание, вынесенное первой инстанцией. Речь идет о двух годах и двух месяцах ограничения свободы. Однако из-за истечения срока давности дела он освобожден от ответственности.Тем не менее потерпевшие при пожаре могут требовать с осужденного компенсацию за уничтоженное огнем имущество. Сумму ущерба оценили в 780 миллионов рублей.Крупный пожар в переулке Чувашском произошел в августе 2017 года. Огонь уничтожил 125 частных домов, а также десятки квартир. В результате ЧП один человек погиб.Изначально с Павлом Труновым по уголовному делу проходили его подчиненный Игорь Безземельный и бывший замглавы Пролетарского района Ростова Марина Беляева. В августе 2023 года дело в отношении чиновницы закрыли из-за истечения срока давности. В том же году Игорь Безземельный умер в результате продолжительной болезни.