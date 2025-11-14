Экс-сотрудника ГУФСИН отправили в колонию строгого режима за получение взятки

— Следствием и судом установлено, что, используя свое служебное положение, обвиняемый получил через супругу одного из осужденных взятку в размере 40 тысяч рублей за пронос мобильного телефона на территорию следственного изолятора и передачу его осужденному, — пояснили в Следственном комитете.

Фото: Следственный комитет

Бывший сотрудник Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Ростовской области приговорен к четырем годам лишения свободы в колонии строгого режима. Его признали виновным в получении взятки. Информацию обнародовали в следственном управлении СК по Ростовской области 14 ноября.Взяточную схему пытались провернуть в январе, в СИЗО-5 Аксайского района. В ходе проверки внутренней безопасности ГУФСИН все выяснилось. По факту случившегося провели расследование, а потом возбудили уголовное дело и арестовали бывшего сотрудника.Впоследствии суд установил, что сотрудник виновен. Его приговорили к четырем годам лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, обвиняемый обязан выплатить штраф размером в 400 тысяч рублей. Должность в органах власти ему запрещено занимать в течение трех лет.