Московский суд заочно арестовал экс-депутата гордумы Ростова, подозреваемого в причастности к 20 убийствам



В Москве Пресненский суд заочно выбрал меру пресечения задержанному на Украине бывшему депутату ростовской гордумы. Андрей Чабанов подозревается в причастности к 20 убийствам.



Суд вынес решение 12 ноября. После того, как задержанного передадут в Россию, его поместят под стражу.



Ранее сообщалось, что 22 октября Чабанова задержали в Харькове. С 2013 года он находился в федеральном розыске. На Украине он жил под чужой фамилией.



Экс-депутата обвиняют в бандитизме и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Следствие полагает, что он был членом преступной группировки Дмитрия Леснякова. Банде приписывают порядка 20 убийств.



По некоторым данным, Чабанов и Лесняков знакомы с детства. В 90-е годы они создали банду, которая занималась вымогательством, похищениями людей и заказными убийствами. Подельники также вместе владели строительным бизнесом. До 2010 года Андрей Чабанов был депутатом городской думы Ростова.



Андрей Чабанов – сын Валерия Чабанова – владельца строительного концерна «ВАНТ». В отношении него было возбуждено уголовное дело за хищение денег дольщиков. Он также долго скрывался за границей. В 2016 году его депортировали из Таиланда, после чего доставили в Ростов, где состоялся суд. В настоящее время Валерий Чабанов отбывает наказание.