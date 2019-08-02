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Из-за удара молнии в Ростове дерево упало и разрушило частный дом

Из-за удара молнии в Ростове дерево упало и разрушило частный дом
После удара молнии в Ростове-на-Дону огромный тополь рухнул и разрушил дом. Происшествие случилось на пересечении переулка Молочного и улицы Солидарности вечером 4 августа.

Во время грозы молния ударила в ствол дерева. Оно обуглилось возле корней и, повалившись, оборвало провода и опрокинуло столб. Затем ствол упал на частный дом. Он разрушил ту часть здания, которую жильцы использовали в качестве сарая. К счастью, в это время внутри никого не было. Также тополь разрушил забор вокруг постройки.

Оборванные провода под напряжением приземлились возле магазина так, что из него никто не мог выйти. Сосед убрал их с помощью граблей. Через какое-то время приехали сотрудники Донэнерго и обесточили их. Весь район, как пишут очевидцы, остался без света. Работники МЧС сейчас распиливают дерево, чтобы убрать его.

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