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Из-за тумана водитель иномарки в Ростове врезался в столб

Из-за тумана водитель иномарки в Ростове врезался в столб
В Ростове водитель на иномарке врезался в столб из-за плохой видимости. Происшествие случилось 19 октября на улице Королева.

По предварительным данным, водитель за рулем иномарки, двигаясь на скорости, не увидел из-за тумана столб и врезался в него. К счастью, столкновение было несерьезным, и шофер не получил видимых травм. А вот у машины серьезные механические повреждения.

Напомним, во время тумана и плохой видимости лучше не осуществлять поездок на дальние расстояния, тем более в вечернее время суток. При необходимости нужно двигаться на сниженной скорости, соблюдая все правила дорожного движения.

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