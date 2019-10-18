Из-за тумана водитель иномарки в Ростове врезался в столб



В Ростове водитель на иномарке врезался в столб из-за плохой видимости. Происшествие случилось 19 октября на улице Королева.



По предварительным данным, водитель за рулем иномарки, двигаясь на скорости, не увидел из-за тумана столб и врезался в него. К счастью, столкновение было несерьезным, и шофер не получил видимых травм. А вот у машины серьезные механические повреждения.



Напомним, во время тумана и плохой видимости лучше не осуществлять поездок на дальние расстояния, тем более в вечернее время суток. При необходимости нужно двигаться на сниженной скорости, соблюдая все правила дорожного движения.