Из-за ДТП в районе «Меги» в Ростове образовалась пробка



В донской столице из-за ДТП в районе «Меги» образовалась многокилометровая пробка. Происшествие случилось 3 января около 11 часов.



На Аксайском проспекте произошло столкновение автомобилей «Лада Гранта», «Хендай Элантра» и «Киа Сид». Жертв, к счастью, не оказалось. Однако машины получили механические повреждения.



Пока на месте работали сотрудники ГИБДД, на выезде из города образовалась огромная пробка. Скорость двигающихся машин была не больше 5-10 километров в час.



К 13 часам сложная ситуация наблюдается только в районе кольца на Аксай.