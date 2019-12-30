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Из-за ДТП в районе «Меги» в Ростове образовалась пробка

Из-за ДТП в районе «Меги» в Ростове образовалась пробка
В донской столице из-за ДТП в районе «Меги» образовалась многокилометровая пробка. Происшествие случилось 3 января около 11 часов.

На Аксайском проспекте произошло столкновение автомобилей «Лада Гранта», «Хендай Элантра» и «Киа Сид». Жертв, к счастью, не оказалось. Однако машины получили механические повреждения.

Пока на месте работали сотрудники ГИБДД, на выезде из города образовалась огромная пробка. Скорость двигающихся машин была не больше 5-10 километров в час.

К 13 часам сложная ситуация наблюдается только в районе кольца на Аксай.

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