Из-за аварии на Максима Горького в Ростове образовалась огромная пробка

Огромная пробка образовалась на улице Максима Горького в Ростове. Причиной стала авария с участием двух иномарок на пересечении с проспектом Кировским около полудня 17 сентября.Подробности столкновения неизвестны. Судя по видео с места ЧП, машины перегородили проезд сразу по двум транспортным артериям, из-за чего в месте аварии собирается большая пробка. Видимо, кто-то из водителей не пропустил другого на перекрестке. На месте также есть «скорая», однако понадобилась ли кому-то из участников аварии помощь врачей, неизвестно.В настоящее время самая сложная ситуация в районе Богатяновского спуска. От Горького до Большой Садовой автомобили двигаются со скоростью 3-5 километров в час. По Максима Горького от проспекта Театрального до Богатяновского спуска машины едут со скоростью около 10 километров в час. Автомобилистам рекомендуется искать объезд, так как в пробке придется простоять не один час.