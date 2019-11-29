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В Ростове на Максима Горького из-за ДТП образовалась пробка из трамваев

В Ростове на Максима Горького из-за ДТП образовалась пробка из трамваев
В Ростове из-за небольшого ДТП оказались перекрыты трамвайные пути. Происшествие случилось 3 декабря около 20:30 на пересечении улицы Максима Горького и переулка Университетского.

Недалеко от пешеходного перехода столкнулись легковушка и трамвай № 1. Пока они ждали инспекторов ДПС, к месту аварии подъехали ещё две единицы электротранспорта. Так как пути оказались перекрыты, трамваи встали в пробку. На Максима Горького их уже собралось несколько. Проезду другого транспорта ДТП сильно не мешает.

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