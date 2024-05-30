Из реки в Ростовской области выловили труп рыбака

Фото: Rostov.ru.

В Ростовской области обнаружили тело утонувшего мужчины. О жуткой находке 30 мая сообщили в региональном ГУ МЧС.Днем ранее 68-летний житель Матвеево-Курганского района отправился на рыбалку. Местечко для улова выбрал на реке Миус в поселке Красный Бумажник. К вечеру дедушка так и не вернулся домой. Родные бросились искать пожилого мужчину, но все было безрезультатно. Вскоре к поискам подключились таганрогские спасатели.Днем следующего дня, 30 мая, рыбака нашли мертвым. Его тело достали из реки недалеко от места, где он ловил рыбу.