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Из реки в Ростовской области выловили труп рыбака

Из реки в Ростовской области выловили труп рыбака
В Ростовской области обнаружили тело утонувшего мужчины. О жуткой находке 30 мая сообщили в региональном ГУ МЧС.

Днем ранее 68-летний житель Матвеево-Курганского района отправился на рыбалку. Местечко для улова выбрал на реке Миус в поселке Красный Бумажник. К вечеру дедушка так и не вернулся домой. Родные бросились искать пожилого мужчину, но все было безрезультатно. Вскоре к поискам подключились таганрогские спасатели.

Днем следующего дня, 30 мая, рыбака нашли мертвым. Его тело достали из реки недалеко от места, где он ловил рыбу.
Фото: Rostov.ru.
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