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В Ростове пропавшего 60-летнего рыбака нашли мертвым

В Ростове пропавшего 60-летнего рыбака нашли мертвым
В Ростове 60-летнего мужчину, пропавшего на рыбалке, нашли мертвым. Сергея Румянцева искали около суток.

Рыбак жил в одном из домов на улице Всесоюзной. Днем 27 июля он отправился к реке. Мужчина выбрал место для ловли рыбы в нескольких сотнях метров от дома. Сергей не вернулся к вечеру, и семья забила тревогу. Родные обратились за помощью к спасателям.

Специалисты сразу же нашли вещи рыбака на берегу, но на поиски самого мужчины ушли почти сутки. Как сообщил DonDay.ru. на следующий день водолазы достали тело Сергея Румянцева.

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