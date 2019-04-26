Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

Иномарка загорелась после ДТП в Ростове: видео

Иномарка загорелась после ДТП в Ростове: видео
В Ростове-на-Дону после дорожно-транспортного происшествия загорелась иномарка. ЧП случилось днем 29 апреля на втором километре Северного обхода на въезде в Ростов.

По предварительной информации, водитель автомобиля марки «Ниссан» во время движения не справился с управлением и врезался в столб. После этого иномарка загорелась. Тушить машину пришлось сотрудникам МЧС.

- К счастью, погибших в результате ДТП нет. Информация о пострадавших уточняется, - прокомментировали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области. - По факту аварии проводится проверка.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.