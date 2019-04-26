Иномарка загорелась после ДТП в Ростове: видео



В Ростове-на-Дону после дорожно-транспортного происшествия загорелась иномарка. ЧП случилось днем 29 апреля на втором километре Северного обхода на въезде в Ростов.



По предварительной информации, водитель автомобиля марки «Ниссан» во время движения не справился с управлением и врезался в столб. После этого иномарка загорелась. Тушить машину пришлось сотрудникам МЧС.



- К счастью, погибших в результате ДТП нет. Информация о пострадавших уточняется, - прокомментировали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области. - По факту аварии проводится проверка.

