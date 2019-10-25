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«БМВ» загорелась после ДТП в Ростове: видео

«БМВ» загорелась после ДТП в Ростове: видео
В Ростове-на-Дону иномарка загорелась после столкновения с другим авто. Происшествие случилось на улице Бодрой рано утром 28 октября.

В районе Ростовского моря столкнулись «Киа» и «БМВ». Сразу после этого немецкий автомобиль вспыхнул. К счастью, водитель успел выбраться из салона до того, как огонь добрался до него. Вскоре пламя удалось потушить.

В отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области сообщили, что информация о пострадавших не поступала. Оба автомобиля получили серьёзные механические повреждения. В данный момент устанавливают все обстоятельства ДТП.

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