На трассе М-4 «Дон» после ДТП загорелась иномарка: двое погибли



В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» в ДТП погибли два человека. Авария произошла в Аксайском районе вечером 24 октября.



По предварительным данным, водитель «Рено Логан» не справился с управлением и врезался в «Ниссан». После столкновения «Рено» отбросило «Митсубиси». Затем «Логан» загорелся.

- В результате происшествия водитель и пассажир «Рено Логан» скончались до приезда спасателей, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.



В настоящее время все обстоятельства случившегося, а также личности погибших устанавливаются.