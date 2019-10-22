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На трассе М-4 «Дон» после ДТП загорелась иномарка: двое погибли

На трассе М-4 «Дон» после ДТП загорелась иномарка: двое погибли
В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» в ДТП погибли два человека. Авария произошла в Аксайском районе вечером 24 октября.

По предварительным данным, водитель «Рено Логан» не справился с управлением и врезался в «Ниссан». После столкновения «Рено» отбросило «Митсубиси». Затем «Логан» загорелся.
- В результате происшествия водитель и пассажир «Рено Логан» скончались до приезда спасателей, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

В настоящее время все обстоятельства случившегося, а также личности погибших устанавливаются.

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