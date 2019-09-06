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Иномарка врезалась в автобус с пассажирами в Ростове

Иномарка врезалась в автобус с пассажирами в Ростове
В Ростове автобус с пассажирами попал в ДТП. Авария случилась утром 10 сентября на Западном.

По словам свидетелей происшествия, автобус № 41 двигался по улице Круговой. На пересечении с улицей Лазаревской в общественный транспорт врезался автомобиль «Пежо». Удар был достаточно сильный. Несколько человек в салоне упали и получили ушибы и ссадины.

Водитель автобуса не пострадал. Участники происшествия вызвали на место «скорую» для оказания первой медицинской помощи нескольким пассажирам.

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