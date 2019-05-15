Иномарка перевернулась в центре Ростова в результате ДТП



Ранним утром в центре Ростова иномарка перевернулась в результате ДТП. Авария случилась около пяти часов на пересечении Будённовского проспекта и улицы Текучёва.



По информации отдела пропаганды УГИБДД по Ростовской области, столкнулись «Хёндай Солярис» и «Джиллиан Гранд». Удар оказался такой силы, что «Джиллиан» перевернулся и оказался на крыше.



К счастью, ни один человек не пострадал в результате аварии. Известно, что перевернувшуюся легковушку уже увезли с места происшествия.

