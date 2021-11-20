На Дону иномарка влетела в КамАЗ: погиб парень

Фото: УГИБДД по Ростовской области

В донском регионе иномарка влетела в КамАЗ. Жуткая авария произошла 22 ноября около 16:00.По предварительной информации, за рулем иномарки «Форд Фокус» находился 28-летний водитель. Он ехал по трассе Егорлыкская - Сальск. Неподалеку от 19-го километра парень не уступил дорогу КамАЗу и попытался проскочить на перекрестке, но не успел. Автомобили столкнулись на высокой скорости, и от сильнейшего удара их выбросило с дороги.Как сообщили в УГИБДД по Ростовской области, в результате ДТП водитель легковушки погиб на месте случившегося, а мужчина, находившийся за рулем большегруза, с травмами доставлен в больницу.