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На Дону иномарка влетела в КамАЗ: погиб парень

На Дону иномарка влетела в КамАЗ: погиб парень

В донском регионе иномарка влетела в КамАЗ. Жуткая авария произошла 22 ноября около 16:00.

По предварительной информации, за рулем иномарки «Форд Фокус» находился 28-летний водитель. Он ехал по трассе Егорлыкская - Сальск. Неподалеку от 19-го километра парень не уступил дорогу КамАЗу и попытался проскочить на перекрестке, но не успел. Автомобили столкнулись на высокой скорости, и от сильнейшего удара их выбросило с дороги.

Как сообщили в УГИБДД по Ростовской области, в результате ДТП водитель легковушки погиб на месте случившегося, а мужчина, находившийся за рулем большегруза, с травмами доставлен в больницу.
Фото: УГИБДД по Ростовской области
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