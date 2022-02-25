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В Ростовской области полностью сгорела хозпостройка

В Ростовской области полностью сгорела хозпостройка

В Ростовской области дотла сгорела хозпостройка. ЧП произошло вечером 26 февраля на улице Спуск Мостовой, 157 в селе Кагальник. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Местные жители заметили дым, валивший из постройки, а затем услышали громкий треск. Они сразу вызвали на место пожарных. Когда спасатели приехали, огонь уже уничтожил 80 квадратов помещения. К счастью, в результате случившегося никто не пострадал.

Пожар тушили 15 человек на четырех спецмашинах. Причина возгорания устанавливается.
Фото: yandex.ru
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