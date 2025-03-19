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В Ростовской области на пожаре погиб неопознанный мужчина

В Ростовской области на пожаре погиб неопознанный мужчина

В Семикаракорском районе Ростовской области пожар унес жизнь человека, чья личность остается невыясненной. ЧП случилось 18 марта в хуторе Страхов около шести часов вечера.

Первыми тревогу забили местные жители, которые заметили густой дым и яркое пламя. К моменту прибытия пожарных огонь охватил площадь в 36 квадратных метров. На место происшествия оперативно прибыли восемь спасателей МЧС и две единицы специализированной техники.

Согласно данным, предоставленным пресс-службой ГУ МЧС по Ростовской области, в момент начала пожара в доме находился мужчина, чье имя пока не установлено. К сожалению, спасти его не удалось. В настоящее время проводится расследование для установления причин возгорания и обстоятельств, приведших к гибели человека
Фото: ГУ МЧС Ростовской области
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