В Ростовской области на пожаре погиб неопознанный мужчина

Фото: ГУ МЧС Ростовской области

В Семикаракорском районе Ростовской области пожар унес жизнь человека, чья личность остается невыясненной. ЧП случилось 18 марта в хуторе Страхов около шести часов вечера.Первыми тревогу забили местные жители, которые заметили густой дым и яркое пламя. К моменту прибытия пожарных огонь охватил площадь в 36 квадратных метров. На место происшествия оперативно прибыли восемь спасателей МЧС и две единицы специализированной техники.Согласно данным, предоставленным пресс-службой ГУ МЧС по Ростовской области, в момент начала пожара в доме находился мужчина, чье имя пока не установлено. К сожалению, спасти его не удалось. В настоящее время проводится расследование для установления причин возгорания и обстоятельств, приведших к гибели человека