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Грузовой поезд насмерть переехал мужчину в Ростовской области

Грузовой поезд насмерть переехал мужчину в Ростовской области
В Мясниковском районе Ростовской области грузовой поезд насмерть переехал мужчину. Трагический случай произошёл на перегоне Хапры - Синявская, расположенном в черте посёлка Недвиговка.

По предварительным данным, во втором часу ночи 8 мая машинист поезда № 4802 заметил человека, лежащего в колее пути. Мужчина применил экстренное торможение, но наезда на пешехода избежать не удалось.
- В настоящее время проведён осмотр места происшествия, опрошены машинисты поезда, назначена судебно-медицинская экспертиза, - рассказала помощник руководителя Южного следственного управления на транспорте СК России Анна Терземан.

Личность мужчины уже установлена. Погибшим оказался 30-летний житель посёлка Недвиговка. Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.

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