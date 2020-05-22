Грабители ранили ножом пенсионерку в Ростовской области

Двое рецидивистов ограбили пенсионерку в Ростовской области. Во время нападения налётчики ранили женщину.Преступление произошло 22 мая в посёлке Весёлом, сообщает DonDay.ru. Двое приятелей решили раздобыть денег. Один из них вспомнил, что подрабатывал у одной из местных жительниц. Пожилая женщина жила одна и наверняка имела сбережения.Когда пенсионерка впустила злоумышленников в дом, один из них приставил к её шее нож. Грабители потребовали отдать им все ценные вещи. Хозяйка передала налётчикам два мобильных телефона, после чего они сбежали, ранив женщину.Однако подозреваемых вскоре задержали. 25 мая суд заключил их под стражу на два месяца. Известно, что оба задержанных ранее уже были судимы.