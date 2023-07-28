Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

Главврач БСМП Таганрога рассказал о состоянии пострадавших

Главврач БСМП Таганрога рассказал о состоянии пострадавших

Главный врач городской скорой медицинской помощи, Дмитрий Сафонов, сообщил о состоянии пострадавших. В результате взрыва ракеты в Таганроге 15 человек, получили различные травмы и ранения.

- Все пострадавшие находятся в стабильном состоянии. Одну из пациенток с черепно-мозговой травмой прооперировали успешно. Сейчас она находится в палате под присмотром персонала, - отметил главврач.

После взрыва 10 человек увезли на госпитализацию. Местные жители получили ранения от осколков стекла и других вторичных предметов, образовавшихся в результате ЧП.

- Медицинские службы активно оказывают помощь пострадавшим, и ситуация под контролем. Принимаются все необходимые меры для наилучшего восстановления здоровья пострадавших, - добавил Дмитрий Сафонов.
Фото: DonDay.ru
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.