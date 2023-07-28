Главврач БСМП Таганрога рассказал о состоянии пострадавших

Фото: DonDay.ru

Главный врач городской скорой медицинской помощи, Дмитрий Сафонов, сообщил о состоянии пострадавших. В результате взрыва ракеты в Таганроге 15 человек, получили различные травмы и ранения.- Все пострадавшие находятся в стабильном состоянии. Одну из пациенток с черепно-мозговой травмой прооперировали успешно. Сейчас она находится в палате под присмотром персонала, - отметил главврач.После взрыва 10 человек увезли на госпитализацию. Местные жители получили ранения от осколков стекла и других вторичных предметов, образовавшихся в результате ЧП.- Медицинские службы активно оказывают помощь пострадавшим, и ситуация под контролем. Принимаются все необходимые меры для наилучшего восстановления здоровья пострадавших, - добавил Дмитрий Сафонов.