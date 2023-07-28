В сети появились кадры с места взрыва ракеты в Таганроге: видео

Фото: СоцСети

В сети появились кадры с места взрыва ракеты в центре Таганрога. Происшествие случилось 28 июля на улице Лермонтовской, № 22.Неподалеку от кафе «Чехов сад» взорвался боеприпас. Во дворе жилого дома появилась огромная воронка размером примерно пять на пять метров. Несколько строений, расположенных неподалеку, обрушились. Кирпичами завалило припаркованные машины.По информации губернатора Ростовской области, в результате взрыва никто не погиб. Четыре человека получили ранения осколками выбитых стекол.На месте ЧП работают правоохранители, скорая помощь и сотрудники экстренных служб.