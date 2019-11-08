Гитарист ростовской рок-группы погиб в ДТП в Краснодарском крае



Ростовский музыкант, гитарист рокабилли-бэнда Cotton Joe Елисей Коробецкий погиб в страшном ДТП на Кубани. Сообщение о трагедии появилось на странице коллектива в социальной сети.



Смертельная авария произошла 10 ноября. Елисей вместе со своими друзьями возвращался на попутной машине с концерта, который проходил в Сочи. По предварительной информации, водитель автомобиля уснул за рулем и произошло столкновение. 34-летний ростовчанин погиб на месте, остальных пассажиров с серьезными травмами доставили в больницу.



Похоронят Елисея 13 ноября в городе Аксае.