Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

Гитарист ростовской рок-группы погиб в ДТП в Краснодарском крае

Гитарист ростовской рок-группы погиб в ДТП в Краснодарском крае
Ростовский музыкант, гитарист рокабилли-бэнда Cotton Joe Елисей Коробецкий погиб в страшном ДТП на Кубани. Сообщение о трагедии появилось на странице коллектива в социальной сети.

Смертельная авария произошла 10 ноября. Елисей вместе со своими друзьями возвращался на попутной машине с концерта, который проходил в Сочи. По предварительной информации, водитель автомобиля уснул за рулем и произошло столкновение. 34-летний ростовчанин погиб на месте, остальных пассажиров с серьезными травмами доставили в больницу.

Похоронят Елисея 13 ноября в городе Аксае.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.