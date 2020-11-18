«ГАЗель» загорелась после ДТП в Ростовской области

В Ростовской области «ГАЗель» загорелась после ДТП. ЧП случилось в ночь на 19 ноября в Миллеровском районе.Автомобилист ехал по трассе домой – в Тверь. С ним приключилось несчастье – он попал в ДТП. Прибывшие на место полицейские оформляли аварию, как вдруг грузовичок загорелся. Пламя удалось быстро ликвидировать и избежать серьезных повреждений.По информации отдела пропаганды УГИБДД по Ростовской области, водитель отвез машину в автосервис. Домой он отправится только после ремонта своего транспортного средства.