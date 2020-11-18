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«ГАЗель» загорелась после ДТП в Ростовской области

«ГАЗель» загорелась после ДТП в Ростовской области
В Ростовской области «ГАЗель» загорелась после ДТП. ЧП случилось в ночь на 19 ноября в Миллеровском районе.

Автомобилист ехал по трассе домой – в Тверь. С ним приключилось несчастье – он попал в ДТП. Прибывшие на место полицейские оформляли аварию, как вдруг грузовичок загорелся. Пламя удалось быстро ликвидировать и избежать серьезных повреждений.

По информации отдела пропаганды УГИБДД по Ростовской области, водитель отвез машину в автосервис. Домой он отправится только после ремонта своего транспортного средства.

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