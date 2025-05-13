На Дону два молодых человека забили до смерти приятеля из-за денежного долга

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Двум жителям Ростовской области может грозить до 15 лет тюремного заключения за нанесение смертельных травм знакомому. Инцидент произошел второго мая в станице Тацинской.По предварительной информации, двое молодых людей на улице Розы Люксембург нанесли своему знакомому удары, от которых тот скончался. Как стало известно, причиной конфликта стал денежный долг. 38-летний мужчина умер на следующий день после избиения. Подозреваемые были оперативно задержаны.По информации следственного управления Следственного комитета по Ростовской области, в отношении 15-летнего подростка и 19-летнего молодого человека возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей ответственность за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее за собой смерть человека по неосторожности. В случае доказательства их вины им может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет.