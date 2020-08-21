Двое пострадавших в ДТП на трассе в Ростовской области скончались в больнице
Скончались еще два человека, пострадавшие в ДТП на трассе в донском регионе. Напомним, дорожно-транспортное происшествие случилось 24 августа около 19:00 на 20-м километре автодороги Новочеркасск — Каменоломни в Октябрьском районе.
По предварительной информации отдела пропаганды УГИБДД по Ростовской области, автомобилист на «Мерседесе» выехал на встречную полосу, где врезался в «Фиат», за рулем которого был 72-летний водитель.
- В результате аварии погибли три человека, в том числе 29-летняя пассажирка «Мерседеса», - добавили в ведомстве. - В больнице от полученных травм скончались 71-летняя женщина и 24-летний парень. Пострадали оба водителя и три пассажира «Фиата», включая женщин 43 и 49 лет, а также двухлетний ребенок. Все они доставлены в больницу.