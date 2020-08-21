Один погиб, и шестеро пострадали в ДТП на трассе в Ростовской области

В Ростовской области в столкновении двух автомобилей один погиб, и шестеро пострадали. Авария случилась 24 августа на трассе Новочеркасск - Каменоломни в Октябрьском районе.По предварительной информации отдела пропаганды УГИБДД по Ростовской области, на 20-м километре автодороги 23-летний водитель «Мерседеса» выехал на «встречку» и врезался в «Фиат» под управлением водителя 72 лет.- В результате аварии погибла пассажирка «Мерседеса», - уточнили в ведомстве. - С травмами в больницу доставлены 24-летний пассажир «Мерседеса», пожилой водитель и четыре пассажира «Фиата»: женщины 43, 49 и 71 года, а также двухлетний малыш.На месте работают сотрудники правоохранительных органов.