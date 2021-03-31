Двое мужчин пострадали в ДТП в Таганроге

Двое мужчин пострадали в ДТП на улице Ленина в Таганроге. Авария произошла в ночь на 2 апреля.Отец и сын ехали из больницы, когда им на встречу вылетел молодой человек на «Тойоте». Машины столкнулись практически лоб в лоб и получили серьезные повреждения: у «Лады» снесло практически всю правую боковую часть, у «Тойоты» – смят капот.В ДТП пострадали 33-летний и 57-летний мужчины, которые находились в «Ладе». Сейчас они находятся в больнице, рассказал их родственник Дмитрий П. Водитель «Тойоты» не пострадал. УГИБДД происшествие пока никак не комментирует.