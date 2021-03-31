Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

Двое мужчин пострадали в ДТП в Таганроге

Двое мужчин пострадали в ДТП в Таганроге
Двое мужчин пострадали в ДТП на улице Ленина в Таганроге. Авария произошла в ночь на 2 апреля.

Отец и сын ехали из больницы, когда им на встречу вылетел молодой человек на «Тойоте». Машины столкнулись практически лоб в лоб и получили серьезные повреждения: у «Лады» снесло практически всю правую боковую часть, у «Тойоты» – смят капот.

В ДТП пострадали 33-летний и 57-летний мужчины, которые находились в «Ладе». Сейчас они находятся в больнице, рассказал их родственник Дмитрий П. Водитель «Тойоты» не пострадал. УГИБДД происшествие пока никак не комментирует.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.