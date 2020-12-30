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Массовое ДТП с участием двух БМВ произошло в центре Ростова

Массовое ДТП с участием двух БМВ произошло в центре Ростова
Массовая авария с участием двух BMW произошла в центре Ростова-на-Дону. ДТП случилось на пересечении проспекта Ворошиловского с улицей Красноармейской вечером 1 января.

По словам очевидцев, BMW 3 ехал по Красноармейской на зеленый сигнал светофора. В этот момент на Ворошиловский со второго ряда резко повернул “Ниссан”. Водитель BMW 3 не успел отреагировать на такой “маневр” и врезался сначала в правый бок иномарки, а затем в BMW X5, который стоял за стоп-линией на “красном”.

От удара BMW X5 отбросило на несколько метров и развернуло вдоль Красноармейской. Свидетели происшествия утверждают, что если бы авто не перекрыл пешеходный переход, BMW 3 влетел бы в толпу людей на “зебре”.

По предварительным данным, никто не пострадал. Официальной информации в УГИБДД по Ростовской области пока не поступало.

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