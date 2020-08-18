Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

Две неразорвавшиеся авиабомбы нашли на территории Ростовской области

Две неразорвавшиеся авиабомбы нашли на территории Ростовской области
В Ростовской области на поле обнаружили две неразорвавшиеся бомбы. ЧП произошло 20 августа в Неклиновском районе региона.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области, происшествие случилось в селе Покровское. Там на поле во время земляных работ нашли два больших боеприпаса времен ВОВ. На место были вызваны спасатели.

- Боеприпасы были подорваны накладным зарядом, - добавили в ведомстве.

Стоит отметить, что с начала этого года спасатели обезвредили порядка 70 подобных боеголовок на территории ЮФО и Северного Кавказа.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.