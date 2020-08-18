Две неразорвавшиеся авиабомбы нашли на территории Ростовской области

В Ростовской области на поле обнаружили две неразорвавшиеся бомбы. ЧП произошло 20 августа в Неклиновском районе региона.Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области, происшествие случилось в селе Покровское. Там на поле во время земляных работ нашли два больших боеприпаса времен ВОВ. На место были вызваны спасатели.- Боеприпасы были подорваны накладным зарядом, - добавили в ведомстве.Стоит отметить, что с начала этого года спасатели обезвредили порядка 70 подобных боеголовок на территории ЮФО и Северного Кавказа.