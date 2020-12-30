Два пожара произошли в Ростове из-за использования пиротехники в новогоднюю ночь

Два пожара произошли в Ворошиловском и Первомайском районах Ростова-на-Дону в новогоднюю ночь из-за использования пиротехники.В многоэтажке на Орбитальной, 90 жильцы решили запустить петарды прямо на балконе. В итоге загорелись вещи. Потушили пожар буквально за десять минут. К счастью, никто не пострадал.Второе происшествие случилось на Штахановского, 12/2. Горожане хотели поджечь пиротехническое изделие, а в итоге подожгли «Волгу». Легковушку тушили почти полчаса. За это время она успела сгореть полностью.Всего в Ростовской области в ночь на 1 января произошло 20 пожаров. В огне погибли два человека: 41-летняя женщина и 48-летний мужчина.