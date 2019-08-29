Донской ФК «Чайка»оштрафовали на 30 тысяч рублей



РФС оштрафовал донской футбольный клуб «Чайка» на 30 тысяч рублей. Такое решение вынес контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза.



Клуб нарушил правила во время матча с «Текстильщиком» из Иваново, который состоялся 28 августа. За задержку начала игры руководство донского клуба должно будет заплатить 30 тысяч рублей.



Оштрафовали и соперника «Чайки». За скандирование зрителями ненормативной лексики представители «Текстильщика» должны выплатить 10 000 рублей.



Напомним, матч между клубами закончился победой дончан со счетом 3:0.