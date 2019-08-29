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Донской ФК «Чайка»оштрафовали на 30 тысяч рублей

Донской ФК «Чайка»оштрафовали на 30 тысяч рублей
РФС оштрафовал донской футбольный клуб «Чайка» на 30 тысяч рублей. Такое решение вынес контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза.

Клуб нарушил правила во время матча с «Текстильщиком» из Иваново, который состоялся 28 августа. За задержку начала игры руководство донского клуба должно будет заплатить 30 тысяч рублей.

Оштрафовали и соперника «Чайки». За скандирование зрителями ненормативной лексики представители «Текстильщика» должны выплатить 10 000 рублей.

Напомним, матч между клубами закончился победой дончан со счетом 3:0.

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