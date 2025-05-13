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Донские пожарные спасли пожилую женщину-инвалида и её дочь

Донские пожарные спасли пожилую женщину-инвалида и её дочь
В городе Волгодонске Ростовской области спасатели оперативно отреагировали на вызов и успешно провели операцию по спасению пожилой женщины с ограниченными возможностями и ее дочери. Информацию об этом предоставили в администрации Волгодонска.

11 мая в квартире, находящейся в Западном переулке, было зафиксировано сильное задымление. Прибывшие на место происшествия пожарные установили, что из окон квартиры идет дым.

Для того чтобы попасть в задымленное помещение, сотрудникам МЧС потребовалось взломать входную дверь. Внутри квартиры спасатели обнаружили пожилую женщину и ее дочь, нуждающихся в помощи.

По предварительной версии, причиной задымления стало пригоревшее блюдо – манты. Предполагается, что дочь, занимавшаяся приготовлением пищи, находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Жильцы квартиры, где произошло задымление, были эвакуированы сотрудниками пожарной службы. Представители городской администрации подтвердили, что в результате происшествия никто не пострадал и не получил повреждений.
Фото: Дондей
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