Донские пожарные спасли пожилую женщину-инвалида и её дочь

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В городе Волгодонске Ростовской области спасатели оперативно отреагировали на вызов и успешно провели операцию по спасению пожилой женщины с ограниченными возможностями и ее дочери. Информацию об этом предоставили в администрации Волгодонска.11 мая в квартире, находящейся в Западном переулке, было зафиксировано сильное задымление. Прибывшие на место происшествия пожарные установили, что из окон квартиры идет дым.Для того чтобы попасть в задымленное помещение, сотрудникам МЧС потребовалось взломать входную дверь. Внутри квартиры спасатели обнаружили пожилую женщину и ее дочь, нуждающихся в помощи.По предварительной версии, причиной задымления стало пригоревшее блюдо – манты. Предполагается, что дочь, занимавшаяся приготовлением пищи, находилась в состоянии алкогольного опьянения.Жильцы квартиры, где произошло задымление, были эвакуированы сотрудниками пожарной службы. Представители городской администрации подтвердили, что в результате происшествия никто не пострадал и не получил повреждений.