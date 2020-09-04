В больнице Таганрога 18-летняя девушка разбилась насмерть, выпав из окна палаты

В Ростовской области 18-летняя девушка скончалась, выпав из окна больницы на третьем этаже. Об этом 7 сентября Rostov.ru сообщил собственный источник.Трагедия произошла в конце августа. В отделение хирургии больницы №5 Таганрога доставили местную жительницу. Анастасия Ч. жаловалась на сильные боли в желудке, тошноту и недомогание. Пациентку решили оставить в стационаре, чтобы поставить точный диагноз и назначить лечение.Что произошло после того, как в больнице выключили свет, неизвестно. Около полуночи тело пациентки нашли под окном, где была расположена ее палата. Предположительно, гибель наступила от полученных травм при падении с высоты. Медикам лишь оставалось констатировать смерть девушки.- На место выезжала следственно-оперативная группа, - сообщил источник. - Выясняются обстоятельства случившегося.На прощание с Анастасией пришли ее родственники и друзья. Девушку похоронили в свадебном платье.