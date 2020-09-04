Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В больнице Таганрога 18-летняя девушка разбилась насмерть, выпав из окна палаты

В больнице Таганрога 18-летняя девушка разбилась насмерть, выпав из окна палаты
В Ростовской области 18-летняя девушка скончалась, выпав из окна больницы на третьем этаже. Об этом 7 сентября Rostov.ru сообщил собственный источник.

Трагедия произошла в конце августа. В отделение хирургии больницы №5 Таганрога доставили местную жительницу. Анастасия Ч. жаловалась на сильные боли в желудке, тошноту и недомогание. Пациентку решили оставить в стационаре, чтобы поставить точный диагноз и назначить лечение.

Что произошло после того, как в больнице выключили свет, неизвестно. Около полуночи тело пациентки нашли под окном, где была расположена ее палата. Предположительно, гибель наступила от полученных травм при падении с высоты. Медикам лишь оставалось констатировать смерть девушки.

- На место выезжала следственно-оперативная группа, - сообщил источник. - Выясняются обстоятельства случившегося.

На прощание с Анастасией пришли ее родственники и друзья. Девушку похоронили в свадебном платье.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.