В Ростове на Левенцовке девушка погибла, выпав из окна многоэтажки

В Ростове-на-Дону девушка насмерть разбилась, выпав из окна многоэтажки. Происшествие случилось в Левенцовском микрорайоне в праздничный день 23 февраля около полудня.Лежащую без признаков жизни девушку нашли жильцы дома №107/20 на улице Ерёменко. Со слов очевидцев, она выпала из окна второго этажа. Факт смертельного травмирования подтвердил источник Rostov.ru.При падении ростовчанка задела козырёк подъезда. От удара её тело буквально разорвало напополам. На крыше пристройки и на земле остались следы крови.Пользователи социальных сетей, пообщавшись с полицией, добавили, что девушке было 27 лет. Недалеко от места падения лежал её рюкзак. Вероятно, его отбросило при сильном толчке.Причины и подробности произошедшего уточняются. По факту смерти проводится проверка.