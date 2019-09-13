Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

Девушка-подросток умерла после вечеринки в Ростовской области

Девушка-подросток умерла после вечеринки в Ростовской области
В Ростовской области скончалась несовершеннолетняя. Трагический случай произошёл в Матвеевом Кургане 15 сентября.

По предварительным данным, одиннадцатиклассница была на вечеринке у друзей. Предположительно, школьники выпивали алкоголь, сообщает DonDay.ru. Во время застолья школьнице стало плохо. Друзья не стали сразу вызывать «скорую», надеясь, что девочке станет лучше. Но подростку становилось всё хуже и хуже.

Наконец приятели позвонили в «скорую». Но когда медики приехали по адресу, школьница была уже мертва. Врачи пытались реанимировать её, однако попытки не увенчались успехом.

Теперь точную причину смерти установит экспертиза.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.