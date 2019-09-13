Девушка-подросток умерла после вечеринки в Ростовской области



В Ростовской области скончалась несовершеннолетняя. Трагический случай произошёл в Матвеевом Кургане 15 сентября.



По предварительным данным, одиннадцатиклассница была на вечеринке у друзей. Предположительно, школьники выпивали алкоголь, сообщает DonDay.ru. Во время застолья школьнице стало плохо. Друзья не стали сразу вызывать «скорую», надеясь, что девочке станет лучше. Но подростку становилось всё хуже и хуже.



Наконец приятели позвонили в «скорую». Но когда медики приехали по адресу, школьница была уже мертва. Врачи пытались реанимировать её, однако попытки не увенчались успехом.



Теперь точную причину смерти установит экспертиза.