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Загадочная смерть: на Дону в своей квартире умерла 16-летняя девушка

Загадочная смерть: на Дону в своей квартире умерла 16-летняя девушка
В Ростовской области при загадочных обстоятельствах умерла 16-летняя Наталья К. Трагический случай произошёл в Зернограде 5 февраля.

Мёртвую дочь нашли родители, когда вернулись домой. Они вызвали «скорую», но помочь девушке было уже нельзя. Прибывшие медики только констатировали её смерть, пишет DonDay.ru.

Накануне смерти Наталья находилась в квартире одна. По предварительным данным, смерть наступила от асфиксии. Однако точную причину смерти сможет установить только экспертиза. По одной из версий, у девушки были проблемы с лёгкими.

Родные и друзья простились с Натальей 7 февраля.

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