Загадочная смерть: на Дону в своей квартире умерла 16-летняя девушка



В Ростовской области при загадочных обстоятельствах умерла 16-летняя Наталья К. Трагический случай произошёл в Зернограде 5 февраля.



Мёртвую дочь нашли родители, когда вернулись домой. Они вызвали «скорую», но помочь девушке было уже нельзя. Прибывшие медики только констатировали её смерть, пишет DonDay.ru.



Накануне смерти Наталья находилась в квартире одна. По предварительным данным, смерть наступила от асфиксии. Однако точную причину смерти сможет установить только экспертиза. По одной из версий, у девушки были проблемы с лёгкими.



Родные и друзья простились с Натальей 7 февраля.