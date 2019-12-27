Девочка-подросток и женщина пострадали в ДТП в Ростовской области



В городе Морозовске Ростовской области в ДТП пострадали женщина и девочка-подросток. Авария произошла вечером 31 декабря на пересечении улиц Ворошилова и Андреева.



По предварительным данным, 18-летний водитель «ВАЗ-2109» не предоставил преимущество в движении «ВАЗ-21014» под управлением 30-летнего водителя. В результате произошло столкновение.

- При ДТП пострадала 14-летняя девочка, которая сидела на заднем сиденье за водителем в «ВАЗ-21014», пристегнутая ремнем безопасности, и 34-летняя мать девочки, которая также сидела сзади, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области.



Пострадавшие госпитализированы. По факту происшествия сотрудники ГИБДД проводят проверку.