Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

Девочка-подросток и женщина пострадали в ДТП в Ростовской области

Девочка-подросток и женщина пострадали в ДТП в Ростовской области
В городе Морозовске Ростовской области в ДТП пострадали женщина и девочка-подросток. Авария произошла вечером 31 декабря на пересечении улиц Ворошилова и Андреева.

По предварительным данным, 18-летний водитель «ВАЗ-2109» не предоставил преимущество в движении «ВАЗ-21014» под управлением 30-летнего водителя. В результате произошло столкновение.
- При ДТП пострадала 14-летняя девочка, которая сидела на заднем сиденье за водителем в «ВАЗ-21014», пристегнутая ремнем безопасности, и 34-летняя мать девочки, которая также сидела сзади, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области.

Пострадавшие госпитализированы. По факту происшествия сотрудники ГИБДД проводят проверку.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.