Число смертельных ДТП на Дону выросло почти на 42%

В Ростовской области количество смертельных аварий увеличилось на 41,8%. Данные статистики за первое полугодие 2021 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года объявил прокурор Ростовской области Роман Прасков.Речь идет о ДТП, в которых один из водителей нарушил ПДД, что по неосторожности привело к смерти потерпевших. Как правило, после таких ЧП людей привлекают к уголовной ответственности по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». Санкции этой статьи предусматривают наказание до пяти лет лишения свободы.Однако нередко суд приговаривает обвиняемых к принудительным работам, штрафам или и вовсе прекращает дело в связи с примирением с потерпевшими.Любопытно, что, по информации УГИБДД по Ростовской области, общее количество аварий при этом за полгода снизилось на 10,6%. С 1 020 число ДТП сократилось до 912, но процент летальных исходов стал еще больше. За минувшие шесть месяцев в аварии погибли 180 человек - на 11,1% больше, чем в первом полугодии предыдущего года.