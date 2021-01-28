На Дону виновник смертельного ДТП получил два года колонии-поселения

Аксайский районный суд Ростовской области вынес приговор водителю, по вине которого в ДТП погиб пассажир. Мужчине, обвиняемому по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть человека», дали два года колонии-поселения.ДТП случилось 12 августа 2019 года на автодороге М-4 «Дон». В тот день водитель иномарки «Фав Бестурн» сел за руль уставшим, вез двоих пассажиров. В районе поворота на аэропорт Платов автомобилист уснул и столкнулся с большегрузом «Рено Премиум» с прицепом.Водителю грузовика помощь медиков не понадобилась, водитель легкового авто получил незначительные травмы. А вот его пассажиры оказались заблокированными в искореженной машине. Обоих госпитализировали. Один из них позже умер.Автомобилиста, уснувшего за рулем, приговорили к двум годам колонии-поселения, хотя максимально по вышеуказанной статье он мог получить до пяти лет лишения свободы.