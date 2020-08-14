Четыре человека пострадали при столкновении ВАЗа и «Фольксвагена» в Ростовской области

В донском регионе произошло столкновение отечественного автомобиля и иномарки. Дорожно-транспортное происшествие случилось 17 августа около часа ночи в поселке Целина.По информации отдела пропаганды УГИБДД по Ростовской области, 20-летний водитель за рулем «ВАЗ-21074» ехал на пересечении улиц Транспортной и 7-я Линия. На перекрестке он не уступил преимущество в движении автомобилю «Фольксваген», управлял которым 37-летний шофер, и врезался в него. От удара отечественную машину отбросило прямо в столб.- В результате ДТП госпитализировали с травмами водителя ВАЗа и его 14-летнюю пассажирку, - добавили в ведомстве. - 15-летней и 16-летней пассажиркам была оказана разовая медицинская помощь.