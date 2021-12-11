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Бывший глава Волгодонска получил два года условно за махинации с госконтрактами

Бывший глава Волгодонска получил два года условно за махинации с госконтрактами

В Волгодонске бывшего главу администрации Виктора Мельникова осудили за махинации с контрактами по ремонту дорог. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

По версии следствия, в 2017 году он склонил директора департамента строительства и городского хозяйства к внесению ложных данных в акты о приемке работ по ремонту дорог на улицах Железнодорожной, Прибрежной и 2-й Бетонной. Подрядчик выполнил работу недобросовестно. Однако, поставленные подписи в нужных местах говорили об обратном. Неустойку никто выплачивать не стал, равно как и устранять дефекты. Стоимость ущерба оценили чуть больше чем в миллион рублей.

Сити-менеджера признали виновным в подстрекательстве к превышению должностных полномочий. Суд назначил ему два года лишения свободы условно с испытательным сроком на четыре года. Кроме того, его на два года лишили права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления.
Фото: volgodonskgorod.ru
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