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Бывший глава Цимлянского района погиб в ходе СВО

Бывший глава Цимлянского района погиб в ходе СВО
Бывший глава Цимлянского района Владимир Светличный погиб в ходе СВО. О его смерти стало известно 14 ноября.

Владимиру Светличному было 58 лет. В июне этого года его обвинили в превышении и злоупотреблении должностными полномочиями. Госслужащего приговорили к трем годам и месяцу лишения свободы.

Однако Светличный не стал отбывать наказание. Он подписал контракт с Вооруженными силами РФ и был досрочно освобожден.

При каких обстоятельствах погиб бывший глава, пока не известно. По информации портала 1rnd, о смерти Владимира Светличного удалось узнать только после экспертизы ДНК.
Фото: Администрация Цимлянского района
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