Бывший глава Цимлянского района погиб в ходе СВО

Фото: Администрация Цимлянского района

Бывший глава Цимлянского района Владимир Светличный погиб в ходе СВО. О его смерти стало известно 14 ноября.Владимиру Светличному было 58 лет. В июне этого года его обвинили в превышении и злоупотреблении должностными полномочиями. Госслужащего приговорили к трем годам и месяцу лишения свободы.Однако Светличный не стал отбывать наказание. Он подписал контракт с Вооруженными силами РФ и был досрочно освобожден.При каких обстоятельствах погиб бывший глава, пока не известно. По информации портала 1rnd, о смерти Владимира Светличного удалось узнать только после экспертизы ДНК.