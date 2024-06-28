Экс-глава Цимлянского района Владимир Светличный отравится в колонию на три года

Фото: Администрация Цимлянского района

В Ростовской области 28 июня суд приговорил бывшего главу Цимлянского района к реальному сроку. Владимир Светличный получил три года лишения свободы в колонии общего режима за превышение и злоупотребление должностными полномочиями.Экс-чиновник завысил смету контракта на ремонт Цимлянского краеведческого музея, который проходил с 2019 по 2021 годы. Работы обошлись примерно в 15 миллионов рублей, а контракт с подрядчиком был заключен почти на 34 миллиона.Кроме того, в мае 2023 года Владимир Светличный нечестно переизбрался на пост главы администрации Цимлянского района, используя подставных кандидатов.После освобождения из колонии бывший чиновник еще год не сможет занимать должности на государственной службе.- Приговор не вступил в законную силу, - сообщили в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.