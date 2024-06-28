Экс-глава Цимлянского района Владимир Светличный отравится в колонию на три года
В Ростовской области 28 июня суд приговорил бывшего главу Цимлянского района к реальному сроку. Владимир Светличный получил три года лишения свободы в колонии общего режима за превышение и злоупотребление должностными полномочиями.
Экс-чиновник завысил смету контракта на ремонт Цимлянского краеведческого музея, который проходил с 2019 по 2021 годы. Работы обошлись примерно в 15 миллионов рублей, а контракт с подрядчиком был заключен почти на 34 миллиона.
Кроме того, в мае 2023 года Владимир Светличный нечестно переизбрался на пост главы администрации Цимлянского района, используя подставных кандидатов.
После освобождения из колонии бывший чиновник еще год не сможет занимать должности на государственной службе.
- Приговор не вступил в законную силу, - сообщили в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.